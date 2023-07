Premier League - Burnley signe le gardien de Manchester City, James Trafford

Le jeune joueur de 20 ans arrive à Turf Moor pour un montant non divulgué, après avoir passé la saison dernière en prêt à Bolton, club de League One (troisième division anglaise). Au début du mois, Trafford a aidé l'Angleterre à remporter le Championnat d'Europe des moins de 21 ans en arrêtant un penalty de dernière minute face à l'Espagne afin d'assurer la victoire en finale. "Je suis très heureux d'être officiellement un joueur de Burnley. J'étais impatient que tout se mette en place pendant l'Euro, j'étais au courant de beaucoup de choses et j'attendais de revenir pour que tout soit officiel", a-t-il déclaré sur le site du club. Burnley a terminé en tête de la Championship la saison dernière avec 101 points, ce qui lui a permis d'être promu en Premier League. Vincent Kompany, entraîneur de l'équipe, est impatient de voir ce que Trafford peut apporter cette saison. "Nous avons signé un jeune homme extrêmement talentueux. Plus qu'un simple talent, c'est un grand joueur", a confié Kompany. "James est un jeune homme mature, très impressionnant et confiant. La plupart des gens ont vu ce qu'il a accompli dans sa carrière jusqu'à présent. Nous sommes impatients de développer tout cela, de le rendre encore meilleur. Il a déjà fait beaucoup et ce qui nous intéresse, c'est de voir jusqu'où il peut aller". (Belga)