Près 110 personnes blessées lors de fortes tempêtes dans le nord de l'Italie

Les provinces de Venise, Padoue, Vicence et Trévise, dans la région de Vénétie (nord-est) ont particulièrement été frappées par ces intempéries, a indiqué le président régional Luca Zaia jeudi matin. Des vents violents, des tempêtes de grêle et de fortes pluies ont été signalées. Des grêlons de la taille d'une balle de tennis ont également causé des dégâts importants dans certaines régions. Au total, 110 personnes ont été blessées par la grêle, des éclats de verre et des chutes d'objets. Une personne a également été grièvement blessée après être tombée d'un toit. Selon les services d'urgence, les équipes de pompiers ont été appelées près de 200 fois depuis mercredi soir. Elles travaillent à enlever les arbres tombés dans les rues et à sécuriser les toits. Collectivement, les pompiers et la protection civile ont enregistré quelque 350 appels d'urgence. La tempête a également causé d'importants dégâts dans la ville de Trente, en particulier dans les zones forestières. (Belga)