Prolongation du nucléaire - L'AFCN a transmis ses exigences à Engie en vue d'un redémarrage à l'hiver 25-26

Dans le cadre de l'accord conclu à la fin juin entre le gouvernement et Engie, les deux parties ont convenu d'un redémarrage des deux réacteurs qui seront prolongés plus tôt qu'attendu, soit dès la fin 2025, afin de garantir la sécurité d'approvisionnement durant les hivers 25-26 et 26-27. De la sorte, elles pourront répondre au risque de manque d'approvisionnement annoncé en février par le gestionnaire du réseau de transport Elia. Ce scénario dit "flex LTO" (Long Term Operation) devait toutefois être soumis à l'AFCN avant d'être validé. "Dans ce contexte difficile, l'AFCN, à la demande du gouvernement, a proposé les modifications nécessaires à l'arrêté royal portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires pour permettre la prolongation de Doel 4 et Tihange 3. Les travaux d'amélioration nécessaires à la sûreté nucléaire peuvent être étalés dans le temps et doivent être finalisés d'ici 2028. Ceci pour permettre un fonctionnement des deux réacteurs dès l'hiver 2025-2026. Parallèlement à cela, l'AFCN a transmis une note à Electrabel reprenant ses attentes en matière de sûreté pour la prolongation d'exploitation de Doel 4 et Tihange 3", indique l'AFCN dans un communiqué. Engie-Electrabel travaille actuellement sur les plans d'action concrets à mettre en œuvre et le calendrier qui y correspond. L'AFCN devra les approuver, en veillant à ce que la priorité soit donnée aux travaux les plus importants pour la sûreté nucléaire, précise l'Agence. (Belga)