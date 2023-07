Quatre personnes ont perdu la vie dans un glissement de terrain en Inde

Le glissement de terrain s'est produit mercredi soir dans le village d'Irshalwadi, à environ 60 kilomètres au sud-est de Mumbai. Plus de 20 blessés ont été emmenés à l'hôpital, selon les agences de presse locales. Le caractère isolé de la zone entrave les opérations de secours en cours, a déclaré un responsable chargé de la gestion des catastrophes au quotidien The Indian Express. Environ la moitié des 40 villages de la région ont été touchés, a-t-il ajouté. Le ministre en chef de l'État du Maharashtra, Eknath Shinde, s'est rendu sur place jeudi. Les fortes pluies sont habituelles lors de la mousson, qui dure de juin à septembre en Asie du Sud. Elles provoquent régulièrement de graves inondations et des glissements de terrain. (Belga)