Rappel des épices "Fish Curry Masala" de la marque MDH

Le produit, vendu dans plusieurs magasins en Belgique, porte le numéro de lot F 06210004 et sa date de péremption est le 29 février 2024 L'Afsca demande de ne pas consommer ce produit et de le rapporter au point de vente dans lequel il a été acheté. Pour toute information complémentaire, les consommateurs peuvent prendre contact avec l'agence au 0800/13.550 ou via l'adresse pointdecontact@afsca.be. (Belga)