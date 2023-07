RDC: au moins neuf morts lors de l'explosion accidentelle d'une bombe dans l'est

Selon ces sources, l'explosion de l'engin, qualifié de "bombe" mais dont la nature exacte - grenade, obus, roquette ou autre - n'est pas connue, a également fait une quinzaine de blessés. L'accident s'est produit à Lubwe Sud, dans le territoire de Rutshuru, au nord de Goma, capitale provinciale du Nord-Kivu, région en proie depuis fin 2021 à la rébellion du M23 ("Mouvement du 23 mars"). "Un civil a ramassé une bombe dans un champ et l'a remise à un milicien", a expliqué à l'AFP Justin Mwangaza, secrétaire de la société civile locale. Le milicien a manipulé l'engin, qui a explosé. Deux personnes qui se trouvaient à proximité sont mortes sur le coup, a-t-il ajouté. "Et ici au centre de santé voisin de Kabizo nous avons sept morts, dont une jeune fille qui vient de décéder", a précisé jeudi matin un infirmier. Parmi les blessés, "certains sont dans un état critique", a-t-il ajouté. Des combats violents ont opposé l'année dernière les forces gouvernementales congolaises aux rebelles du M23, soutenus par le Rwanda selon diverses sources dont des experts de l'ONU. Une trêve fragile s'observe depuis le déploiement d'une force régionale d'Afrique de l'Est, mais des affrontements sporadiques continuent entre les rebelles et des groupes armés se présentant comme des patriotes. Les combats ont entraîné le déplacement de centaines de milliers de personnes et provoqué une crise humanitaire majeure. (Belga)