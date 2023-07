Retrait de la vente d'un complément alimentaire pour présence d'un produit non autorisé

(Belga) La société Eurofood Belgium retire de la vente le produit "Detoxifying Broccoli Seed Caps" (150 caps) de la marque RainPharma et le rappelle auprès des consommateurs en raison de la présence d'un produit non autorisé (ionisation de l'ingrédient "raifort en poudre" dans un établissement non agréé par l'UE), annonce-t-elle dans un communiqué jeudi.