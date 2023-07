TC Charleroi - Quinze mois de prison ferme pour plusieurs faits de violence sur deux femmes

Le 17 avril dernier, à Châtelet, l'amie de la compagne du prévenu a été victime de gifles et de coups de poing à la suite d'une dispute pour une cigarette. La compagne, intervenue lors de la scène, a également été visée avec une chaise lancée par Florian C. Un peu plus tard dans la journée, Florian C. a asséné des coups similaires à sa compagne alors que cette dernière lui annonçait son intention de mettre fin à la relation conjugale. Début 2023, le prévenu ne contestait pas avoir commis un abus de confiance en ne rendant pas le vélo prêté par l'amie de sa compagne et avoir dégradé la porte d'entrée du logement de la copine de sa compagne. Quarante mois de prison ferme étaient requis par le parquet contre le jeune homme, en état de récidive et condamné fin 2022 pour des faits de violence. La défense avait sollicité une peine "réduite et modérée." (Belga)