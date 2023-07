TC Charleroi - Trois ans de prison ferme pour deux vols avec violence au sein de deux banques

Les 27 mars et 3 avril derniers, le prévenu a dérobé quelques centaines d'euros auprès de deux personnes âgées. Les victimes, qui venaient de retirer de l'argent au distributeur, ont été agressées par le prévenu. "Pour distraire les victimes, le prévenu a fait croire à ces dernières qu'elles avaient perdu un billet au sol. Ensuite, il en a profité pour les bousculer et repartir avec les billets retirés au distributeur", avait précisé le ministère public. Abdelkader S. niait, par contre, avoir exercé de la violence pour parvenir à commettre les deux vols. Une peine de trois ans de prison ferme avait été requise contre le prévenu bien connu de la justice. Me Puccini, à la défense, avait sollicité un sursis probatoire. (Belga)