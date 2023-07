TC Tongres - Deux soignantes renvoyées devant le tribunal pour maltraitance d'enfants handicapés

Les deux personnes renvoyées devant le tribunal sont suspectées, entre autres, d'avoir infligé des coups et blessures à six enfants âgés de six à neuf ans. Elles leur auraient fait ingurgiter de la nourriture au point de les faire vomir. En outre, les enfants seraient tombés de leur fauteuil roulant après avoir été poussés trop forts par les soignantes. Les parents des enfants ont porté plainte et une enquête a été ouverte. En 2019, une mère s'est ainsi présentée à la police après avoir constaté des ecchymoses et cicatrices inexpliquées. "Ce sont des faits révoltants. On a abusé de la confiance que les parents plaçaient dans les soignants. Ceux-ci avaient la responsabilité de leurs enfants durant plusieurs heures par jour", ont déclaré les avocats des parents des victimes, Mes Sven Mary et Brian Stuckens. En plus des coups et blessures, les deux prévenues sont également accusées de traitement dégradant. Depuis le début de l'enquête, elles sont été suspendues de leur fonction. Les avocats des parents auraient également souhaité que la direction et l'institut soient renvoyés devant le tribunal pour négligence, mais la chambre du conseil de Tongres a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments probants pour mener à cette décision. (Belga)