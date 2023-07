Tour de France - Victor Campenaerts déçu de sa fin de course : "J'ai pris les devants trop tôt"

"J'ai essayé, mais j'ai pris les devants trop tôt", a soupiré Campenaerts au micro de Sporza. "J'ai dû lâcher à 500 mètres de l'arrivée. J'espérais que les autres coureurs de l'échappée soient surpris et attaquent plus tôt. Cela n'a pas été le cas et ce n'était donc pas génial pour Pascal". À un peu plus d'une heure de l'arrivée, Campenaerts a décroché un instant pour rejoindre Eenkhoorn et l'accompagner vers l'avant de la course. "Nous avons bien géré la situation. Nous avions dit à l'avance dans le bus que quelqu'un devait être dans l'échappée et que nous devions laisser passer les coureurs s'il y avait moins de quatre coureurs dans cette échappée. Pascal n'avait pas l'intention de le faire seul", a ajouté Campenaerts. Le Belge a vu ses efforts récompensés avec le titre du "Combatif" du jour. "Monter sur le podium dans le Tour n'est pas une mince affaire. Bien sûr, nous roulons pour gagner. Nous avons pris cette course en main, et nous avons rendu l'impossible possible", a conclu Campenaerts. (Belga)