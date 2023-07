Tour de France - Wout van Aert quitte le Tour pour aller assister à la naissance de son deuxième enfant

Dans une vidéo partagée par l'équipe, le champion de Belgique du contre-la-montre a expliqué, avec le sourire, la raison de son départ. Il était déjà établi, avant le départ, qu'il quitterait la Grande Boucle lorsque sa femme devrait accoucher. "Cela devenait urgent. En accord avec l'équipe, nous avons décidé que ma place était à la maison, désormais. Le docteur a déterminé que l'accouchement était imminent." Wout van Aert quitte donc le Tour de France 2023 sans avoir remporté d'étape, mais il a conquis de nombreuses places d'honneur. Souvent à l'attaque comme au service de son leader Jonas Vingegaard, Van Aert a été moins présent sur les sprints que l'année dernière et n'a pas disputé le maillot vert, mais il a néanmoins terminé deux fois 2e, deux fois 3e, une fois 5e, deux fois 9e et deux fois supplémentaires dans le top-20. "C'est un sentiment particulier, mais pas un dilemme", a-t-il exprimé. "J'ai débuté le Tour en espérant atteindre Paris. J'ai souvent eu les jambes pour remporter une étape, mais ce n'est pas arrivé. J'ai un sentiment mitigé. Les résultats, c'est une chose, mais les sensations en sont une autre. Avoir pu me battre pour mes objectifs m'a donné satisfaction." Le natif d'Herenthals était le Belge le mieux placé au classement général, 23e à 1h32:57 de Jonas Vingegaard à l'issue de la 18e étape. Au classement du maillot vert, il pointait à la 4e place avec 154 points, loin derrière Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck, 323 points). 'WVA' occupait également la 6e place du classement de la montagne. (Belga)