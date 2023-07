Tour de Wallonie - Greg Van Avermaet disputera son 9e et dernier Tour de Wallonie avec ambition

"Je serai très ambitieux lors de ce Tour de Wallonie", a indiqué Greg Van Avermaet dans un communiqué de son équipe. "L'objectif de l'équipe sera de lever les bras dans la course wallonne. Plusieurs étapes correspondent à mes points forts. Le classement général final devrait se jouer entre les rouleurs les plus forts, compte tenu de la longueur du contre-la-montre de la quatrième étape à Mons de 32,7 kilomètres." Le coureur belge, non-sélectionné par son équipe pour le Tour de France effectuera, comme la plupart des coureurs du Tour de Wallonie, son retour à la compétition après une période d'entraînement. "J'espère que mes sensations seront bonnes. On n'en est jamais certain après plusieurs semaines sans compétition. Ce sera le cas pour pratiquement tous les coureurs au départ." Déçu de sa non-sélection pour la Grande Boucle, le champion olympique de 2016 a effectué un stage de préparation début juillet. "J'ai été très déçu de ma non-sélection pour le Tour, j'ai dû me recentrer. Je suis parti en stage d'altitude du 1er au 20 juillet, d'abord en Suisse puis en Italie. Il me reste encore de grands objectifs à atteindre avant la fin de la saison et je veux donner le meilleur de moi-même à chaque course avant la fin de ma carrière." L'équipe AG2R pour le Tour de Wallonie: Franck Bonamour, Paul Lapeira, Antoine Raugel, Marc Sarreau, Damien Touzé, Greg Van Avermaet, Clément Venturini. (Belga)