Turquie: la banque centrale relève son taux directeur de 2,5 points à 17,5%

"Le Comité (de politique monétaire) a décidé de poursuivre le processus de resserrement monétaire afin d'amorcer la désinflation le plus tôt possible", indique la banque centrale dans son communiqué. "Le resserrement monétaire sera progressivement renforcé (...) si besoin jusqu'à une amélioration significative des perspectives d'inflation", ajoute la banque qui avait relevé en juin son taux directeur de 8,5% à 15%, une première hausse en plus de deux ans. Ce nouveau relèvement, attendu, porte la signature de la nouvelle équipe économique turque entrée en fonction après la réélection fin mai du président Recep Tayyip Erdogan, pourtant ardent défenseur des taux d'intérêt bas. Face à une inflation toujours proche des 40% et à la crise économique dont la Turquie peine à se sortir, le chef de l'Etat consent pour l'heure à la hausse des taux. Mais ce relèvement, plus limité qu'attendu par certains investisseurs, suggère que le président turc ne laisse pas les coudées franches à la nouvelle gouverneure de la banque centrale, Hafize Gaye Erkan, et au ministre de l'Economie Mehmet Simsek, estiment les analystes. "Terrible décision", a jugé Timothy Ash, économiste de BlueBay Asset Management, qui considère qu'elle donne raison aux observateurs selon lesquels le ministre et la gouverneure "n'ont pas de vrai mandat pour mener à bien un resserrement de la politique monétaire". (Belga)