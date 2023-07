Un glissement de terrain fait au moins 16 morts en Inde

L'administration indienne a indiqué que seize habitants avaient été tués mais que les opérations de sauvetage avaient dû être interrompues en raison des pluies incessantes et de la "menace d'un nouveau glissement de terrain". Selon Santosh Kumar, un sauveteur bénévole, le bilan pourrait s'alourdir. "D'après mes estimations, il y a eu entre 60 et 70 cadavres. Nous avons enterré de 12 à 14 corps sur place", a-t-il déclaré à l'AFP. Le vice-ministre en chef de l'État, Devendra Fadnavis, a déclaré qu'au moins mille sauveteurs étaient mobilisés. Un officier de police, Harish Kalsekar, a indiqué à l'AFP que l'on craignait qu'une cinquantaine de personnes ne soient ensevelies par la boue et les débris. Depuis le début de la mousson en Inde début juin, les inondations et les glissements de terrain ont tué des dizaines de personnes dans le pays. Les experts estiment que le changement climatique augmente le nombre de phénomènes météorologiques extrêmes dans le monde. (Belga)