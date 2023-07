Une personne interpellée à Etterbeek en possession de divers stupéfiants

"Une de nos patrouilles a eu son attention attirée par un individu qui circulait à vélo dans le quartier de la Chasse et qui semblait incommodé par cette présence policière, quittant précipitamment les lieux", a expliqué la zone de police locale. Les policiers ont procédé à son contrôle ainsi qu'à une fouille de sécurité. Ils ont découvert que l'individu était en possession d'un couteau à cran d'arrêt, de 19,9 grammes de résine de cannabis, de 24 millilitres de "poppers", de 11,9 grammes de MDMA, de sept pilules d'ecstasy, d'un peu de cocaïne, de "speed" et de marijuana. "Une perquisition en flagrant délit a alors été effectuée au sein de son domicile, perquisition durant laquelle les policiers ont saisi 62 grammes d'ecstasy, 135 grammes de MDMA ainsi qu'un peu de cannabis et de cocaïne", a précisé la zone. Le suspect, âgé de 39 ans, a été mis à disposition du parquet de Bruxelles. Un juge d'instruction a été saisi et a décidé de placer celui-ci sous mandat d'arrêt. (Belga)