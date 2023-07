WRC - Rallye d'Estonie - Thierry Neuville 2e du shakedown derrière Rovanperä, cinq minutes de pénalité pour Tänak

Le champion du monde en titre Rovanperä a signé son meilleur chrono sur son 4e et dernier passage des essais, en bouclant les 4,08 kilomètres du parcours en 1:58.8. Il s'est montré plus rapide d'1.2 seconde sur Neuville, qui a signé un 2:00.0 sur son 3e passage. Lappi a terminé 3e à 5/10e de Neuville, et 1.7 de Rovanperä. Le Français Pierre-Louis Loubet avec son copilote Nicolas Gilsoul (Ford) sont 8e en 2:03.0. En Rally3, Grégoire Munster et Louis Louka (Ford) sont 31e, Tom Rensonnet et Loïc Dumont 39e. Tänak s'élancera sur la première spéciale du Rallye d'Estonie avec cinq minutes de pénalité, jeudi soir. Le local de l'étape avait réussi le meilleur temps au premier passage des essais, mais il a connu des problèmes de moteur qui l'ont contraint à changer celui-ci. La démarche est autorisée, mais entraîne une pénalité de cinq minutes. Après la SS1 en soirée, les pilotes couvriront les SS2 à SS8 vendredi. Les SS9 à SS17 auront lieu samedi, avant les SS18 à SS20 dimanche et la SS21, la power stage en conclusion. Kalle Rovanperä, vainqueur du Rallye d'Estonie en 2022, domine actuellement le classement du championnat du monde avec 140 points, devant deux autres pilotes Toyota: le Britannique Elfyn Evans et le Français Sébastien Ogier, 99 et 98 points. Ils se tiennent dans un mouchoir de poche, avec Ott Tänak qui a autant de points qu'Ogier. Neuville est 5e du classement avec 69 points, après sa disqualification du Safari Rally, en juin dernier. (Belga)