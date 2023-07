WRC - Rallye d'Estonie - Thierry Neuville 4e de la première spéciale

Ott Tänak (Ford Puma) a réussi le temps scratch, mais avait écopé de cinq minutes de pénalité pour avoir changé son moteur lors du shakedown. L'Estonien se retrouve au-delà de la 20e place à 4:59.4 du Gallois Elfyn Evans (Toyota Yaris), premier leader. Le Finlandais Esapekka Lappi (Hyundai) est 2e dans le même temps. Son compatriote Kalle Rovanperä, leader au classement mondial, est 3e à 1/10e de seconde. Neuville pointe à une seconde. "On passe beaucoup de sections à fond et il y a des sections où la vitesse est proche de 160 km/h. C'est amusant", a confié le pilote germanophone. Nicolas Gilsoul, copilote du Français Pierre-Louis Loubet (Ford Puma) est 7e à 4.4 secondes d'Evans. Vingt-et-une spéciales attendent les pilotes sur 300,42 km chronométrés pour un itinéraire total de 1366,66 km. Sept spéciales (133,38km) sont au programme vendredi avec Peipsääre (24,35 km), Mustvee (17,09 km) et Raanitsa (21,45 km), à parcourir deux fois. Neeruti (7,60 km) clôturera la première journée. Samedi proposera deux tronçons autour d'Otepää. Ces doubles passages dans Mäeküla (10,27 km) et Otepää (11,15 km) précèderont une halte à l'assistance avant que les concurrents ne prennent la direction d'Elva (11,73 km) et de Kanepi (16,48 km), toutes deux doublées avant une nouvelle apparition de Tartu vald. Quatre spéciales sont au menu dimanche, à commencer par le défi inédit de Karaski (12,04 km). Kambja (18,50 km) suivra avant que les deux tronçons ne soient répétés. Kambja 2 accueillera la Power Stage offrant des points bonus pour un classement du championnat du monde où Thierry Neuville est 5e avec 93 points pour 140 à Rovanperä. (Belga)