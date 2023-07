Xi Jinping rencontre à Pékin l'ancien secrétaire d'Etat américain Henry Kissinger

Henry Kissinger, 100 ans, est l'artisan du rapprochement historique dans les années 70 entre la Chine et les Etats-Unis. Cette rencontre intervient au moment où les relations entre les deux pays sont désormais au plus bas, en dépit d'une récente série de visites diplomatiques des Etats-Unis. Henry Kissinger avait été reçu la veille par le plus haut responsable chinois pour la diplomatie, Wang Yi. Le diplomate l'avait notamment remercié pour ses "contributions historiques au dégel des relations entre Chine et Etats-Unis". Henry Kissinger, alors conseiller national à la sécurité, s'était rendu secrètement à Pékin en juillet 1971 pour préparer l'établissement de liens diplomatiques et ouvrir la voie à la visite historique du président américain Richard Nixon en Chine en 1972. L'ouverture de Washington à la Chine communiste, alors dirigée par Mao Tsé-toung et isolée, avait permis le développement économique fulgurant du pays asiatique, désormais la deuxième économie mondiale derrière les Etats-Unis. (Belga)