Asile et Migration - Le gouvernement britannique réfute vouloir héberger les migrants sur une prison flottante

Le "Bibby Stockholm" est arrivé cette semaine à destination. Il est censé héberger environ 500 hommes pendant l'examen de leur demande d'asile mais a été critiqué comme "cruel" ou violant la "dignité" des réfugiés par des organisations de défense des réfugiés ou des droits humains. Alors que les premiers migrants doivent y entrer la semaine prochaine, le ministère de l'Intérieur a montré les lieux à la presse, avec des cabines comprenant des lits superposés, des espaces communs pour regarder la télévision, une salle de gym et des ordinateurs à disposition. "Ce n'est pas une prison flottante" a assuré Leanne Palk, chargée des hébergements au Home Office. "Les gens peuvent circuler comme ils veulent, mais nous avons une clôture sécurisée pour qu'ils ne s'aventurent pas dans le port", a-t-elle ajouté, évoquant la nécessité d'assurer "la sécurité" des migrants. Elle a estimé qu'ils ne partiraient probablement pas car leur demande d'asile serait en cours d'examen. Sur les lieux seront présents une équipe de 60 personnels pour l'entretien et la préparation de repas. Dix-huit agents de sécurité garderont les lieux. Un bus leur permettra de rejoindre la ville voisine. Des activités leur seront proposées, comme jouer au football ou des randonnées dans le Dorset environnant. L'amarrage de la barge à Portland a été marquée par des manifestations et les projets du gouvernement d'héberger des migrants dans des bases militaires ou d'autres sites se heurtent à l'hostilité des riverains et collectivités concernées. (Belga)