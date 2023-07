ATP Gstaad - Après avoir mené 4-1 dans le set décisif, Zizou Bergs éliminé en quarts de finale

Zizou Bergs, 24 ans, 175e mondial, a été battu par la deuxième tête de série, le Serbe Miomir Kecmanovic, 23 ans, 44e joueur du monde, 6-4, 3-6 et 7-5 au bout de 2 heures et 33 minutes de match. Pour son premier quart de finale sur le circuit ATP, Zizou Bergs a joué avec son bonheur. Après avoir perdu le premier set (6-4), le numéro 3 belge a égalisé à une manche partout (3-6) avant de mener 1 à 4 dans la manche décisive avec son service à suivre. Il a encore mené 3-5 et pu servir pour le match à 4-5, mais Kecmanovic s'est montré le plus solide pour aligner quatre jeux d'affilée et priver Zizou Bergs d'une place dans le dernier carré. (Belga)