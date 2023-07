Belgian Cats - Hind Ben Abdelkader rejoint Galatasaray

Hind Ben Abdelkader a joué plusieurs saisons à Hatay avant de rejoindre Villeneuve d'Ascq la saison dernière avec le sélectionneur des Belgian Cats, le Français Rachid Meziane. Hind Ven Abdelkader, en délicatesse avec son genou, n'avait pas disputé l'Euro à Tel Aviv et Ljubljana le mois dernier à l'issue duquel la Belgique a conquis son premier titre de championne d'Europe. Après avoir quitté la Belgique et Wavre-Sainte-Catherine, portant aussi les maillots de Waregem (championne de Belgique en 2011) et Namur, Hind Ben Abdelkader a évolué en Espagne à Cadi la Seu, à Nice, à Cracovie (avec une Coupe de Pologne en 2017), à Hatay en Turquie de 2017 à 2021 et a dû se remettre d'une blessure aux ligaments du genou avant de reprendre du service en Russie à Nika Syktyvkar. Elle avait rejoint Villeneuve d'Ascq la saison dernière où elle a affiché une moyenne de 10.9 points, 2.1 rebonds et 1.5 assist par match, mais avait manqué les playoffs à partir des demi-finales où Villeneuve d'Ascq a été battu en finale du championnat par Lyon et Julie Allemand. (Belga)