Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et arGEN-X poursuivent leur progression

Douze éléments de l'indice bruxellois étaient en hausse, KBC (66,70) et Ageas (38,22) progressant de 1,1 et 1,3%, Sofina (197,80) et AB InBev (52,66) de 1,1 et 0,1%. Solvay (104,15) et Galapagos (38,40) valaient 0,6 et 0,3% de plus que la veille tandis que UCB (81,70) reperdait 0,4%, Aperam (28,84) et Umicore (27,27) reculant de même de 1,3 et 1,5%. Melexis (93,05) cédait 0,7% supplémentaire, tandis que Barco (19,87) repartait de 0,1% à la baisse. Après avoir plongé de 16% à l'ouverture, Accentis (0,031) était repassée de 3,3% dans le vert. L'entreprise rejoignait ainsi Orange Belgium (13,92), qui regagnait 2,2%, et Viohalco (6,30) qui bondissait de 6% supplémentaires. Euronav (13,60) et Shurgard (42,49) valaient 2,1 et 2,2% de plus que jeudi, Bois sauvage (311,00) et KBC Ancora (42,36) s'appréciant de 1,6% chacune. Celyad (0,592) et Oxurion (0,0018) étaient enfin positives de 6,5 et 5,9% tandis que Biosenic (0,0578) récupérait 5,8%. L'euro s'inscrivait à 1,1140 USD dans la matinée de vendredi, contre 1,1145 la veille vers 16h30. Le lingot d'or se négociait autour de 56.705 euros, en recul de 45 euros. (Belga)