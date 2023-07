Climat - Juillet 2023 sera probablement le mois le plus chaud jamais enregistré, selon la NASA

Plusieurs records de chaleur ont déjà été pulvérisés en juillet, selon deux outils de l'Union européenne et de l'université du Maine aux Etats-Unis, qui conjuguent des données au sol et satellitaires pour créer des modèles générant des estimations préliminaires. Si les deux outils diffèrent légèrement l'un de l'autre, les tendances à la hausse des températures sont sans équivoque et seront probablement reflétées dans les rapports mensuels à venir d'agences américaines, aux données davantage consolidées, a déclaré Gavin Schmidt, le climatologue en chef de la NASA, lors d'un échange avec des journalistes. Mercredi, l'observatoire européen Copernicus avait déjà prévenu que le monde était sur la voie de connaître son mois de juillet le plus chaud depuis le début des mesures, après un mois de juin déjà record. "Nous observons des changements sans précédent à travers le monde", a déclaré Gavin Schmidt. "Les vagues de chaleur aux Etats-Unis, en Europe, et en Chine explosent des records", a-t-il ajouté. Bien qu'El Niño joue un faible rôle dans les observations actuelles, "nous avons vu des records de températures à la surface de la mer être battus, même en dehors des tropiques, depuis plusieurs mois maintenant", a déclaré Gavin Schmidt. "Et nous prévoyons que cela continue", a ajouté le climatologue, "parce que nous continuons d'émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère". Les phénomènes actuels augmentent la probabilité que 2023 soit l'année la plus chaude jamais enregistrée. Une telle probabilité est actuellement de "50-50" d'après les calculs de Gavin Schmidt. Mais d'autres scientifiques avancent une probabilité allant jusqu'à 80%, a-t-il précisé. (Belga)