Conflit israélo-palestinien - Un adolescent palestinien abattu par les forces israéliennes à Ramallah

"Un citoyen est mort de blessures graves causées par des balles réelles de l'occupation (Israël) dans la tête", a déclaré dans un communiqué le ministère palestinien de la Santé, identifiant la victime comme Mohammed al-Bayed, 17 ans. Les faits se sont déroulés à Oum Safa, près de Ramallah, selon la même source. La police israélienne des frontières a, pour sa part, affirmé que de "violents troubles" avaient éclaté, "pendant lesquels des suspects ont lancé des pierres et des explosifs" contre les forces israéliennes, composées à ce moment-là de policiers et soldats. "Un agent de sécurité a répondu en tirant sur un suspect qui a lancé une bombe", a-t-elle précisé dans un communiqué, ajoutant qu'un soldat israélien visé avait été "légèrement blessé" pendant l'affrontement. Cet incident survient en plein regain des tensions en Cisjordanie, à la suite d'une série d'attaques palestiniennes contre des colons israéliens et de violences commises par des colons israéliens à l'encontre de Palestiniens. Au moins 196 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'année dans les violences liées au conflit israélo-palestinien, ainsi que 27 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles. Israël occupe la Cisjordanie depuis 1967. Environ 490.000 Israéliens vivent sur ce territoire dans des colonies considérées comme illégales au regard du droit international. (Belga)