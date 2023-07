Coup d'envoi de la 17e édition du festival Tomorrowland à Boom

Haute de 43 mètres, la scène principale se présente cette année sous la forme d'un château féérique qui, comme de coutume, est plus large qu'un terrain de football, tandis qu'un grand aigle blanc étend ses ailes au-dessus des artistes. Par ailleurs, le château est garni de nombreuses fontaines et chutes d'eau. Près de deux mois auront été nécessaires pour construire ce podium central. Aux côtés des stars internationales comme Martin Garrix ou Tiësto, Tomorrowland accueille de nombreux DJ belges tels qu'Amelie Lens, Anouk Matton, Amber Broos, Netsky ou Omdat het kan soundsystem ft. Average Rob. Comme l'année dernière, une zone d'exclusion aérienne temporaire pour les drones est en vigueur à Boom. Des limitations au trafic aérien sont également de mise. La police précise que ces mesures sont indispensables pour éviter que les festivaliers, le personnel et les bénévoles du festival ne soient blessés par les engins. Il s'agit aussi d'assurer que les services de secours puissent intervenir rapidement et en toute sécurité en cas de besoin. Tomorrowland fera danser les festivaliers du monde entier du 21 au 23 juillet, puis du 28 au 30 juillet lors d'un second week-end. (Belga)