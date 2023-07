Dix ans de règne du Roi Philippe - La famille royale a assisté au Te Deum à la cathédrale Saints Michel et Gudule à Bruxelles

Le roi Albert II et la reine Paola étaient également présents aux côtés des souverains régnants, mais n'ont pas pris part au bain de foule. Plusieurs membres du gouvernement ont également assisté à la cérémonie, parmi lesquels le Premier ministre Alexander De Croo, la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden et la ministre des affaires étrangères Hadja Lahbib. Au total, près de 1.500 personnes ont suivi l'office religieux dans la majestueuse cathédrale. Le prince Laurent et son épouse, la princesse Claire, ont quant à eux assisté à un Te Deum à Louvain, tandis que la princesse Astrid et son époux, le prince Lorenz, ont assisté à un Te Deum à Wavre. (Belga)