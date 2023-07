Dix ans de règne du Roi Philippe - La famille royale assiste au Te Deum à la cathédrale Saints Michel et Gudule à Bruxelles-2

Le roi Albert II et la reine Paola étaient également présents aux côtés des souverains régnants, mais n'ont pas pris part au bain de foule qui a suivi la messe. Il s'agissait de la première apparition publique de l'ancien monarque depuis sa sortie de l'hôpital le 5 juillet dernier. Il avait été admis aux Cliniques universitaires Saint-Luc à Woluwe-Saint-Lambert le 27 juin, après avoir fait un malaise dû à une déshydratation. Albert II, visiblement toujours affaibli, a été aidé par son petit-fils le prince Gabriel pour monter les marches de la cathédrale, puis a été soutenu par son fils le roi Philippe pour les descendre. Il a quitté les lieux avec la reine Paola en voiture, saluant la foule par la vitre arrière baissée, tandis que le reste de la famille royale est allée à la rencontre des citoyens présents devant l'édifice. La princesse héritière, Élisabeth, très demandée, a même posé pour quelques "selfies". Plusieurs membres du gouvernement ont également assisté à la cérémonie, parmi lesquels le Premier ministre Alexander De Croo, la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden et la ministre des affaires étrangères Hadja Lahbib. Au total, près de 1.500 personnes ont suivi l'office religieux dans la majestueuse cathédrale. Le prince Laurent et son épouse, la princesse Claire, ont quant à eux assisté à un Te Deum à Louvain, tandis que la princesse Astrid et son époux, le prince Lorenz, ont assisté à un Te Deum à Wavre. (Belga)