Dix ans de règne du Roi Philippe - La fête nationale se termine en apothéose au Cinquantenaire

Le monde a afflué petit à petit au Parc du Cinquantenaire vendredi soir jusqu'à l'emplir totalement. Les citoyens s'y sont rassemblés pour écouter des artistes belges, flamands et francophones, de toutes les générations, qui ont chanté, accompagnés d'un orchestre. Ils ont ainsi écouté Camille, Gustaph, qui a représenté la Belgique au dernier concours Eurovision, Ozark Henry, qui a notamment chanté son morceau "Sweet investigator", Rori et son "Docteur", le groupe bruxellois Colt qui a chanté "Insomnies" ou encore Mentissa qui a entonné son hit "Et bam". À la fin du concert, le couple royal et leurs enfants ont été invités à rejoindre la scène. Le Roi a pris la parole pour remercier les Belges venus en nombre. "Wat een mooie avond, wat een mooi feest! Merci à vous tous pour cette fête nationale qui nous est si chère", a-t-il lancé, avant de clamer un enthousiaste: "Happy Belgium!". (Belga)