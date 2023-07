Emeutes en France: quatre policiers mis en examen pour violences

Soupçonnés d'avoir roué de coups un jeune de 21 ans dans le centre de Marseille, dans la nuit du 1er au 2 juillet, les quatre fonctionnaires avaient été placés en garde à vue mardi dans le cadre d'une information judiciaire. Alors hospitalisé, quelques jours après les faits, le jeune homme, Hedi avait affirmé dans le quotidien régional La Provence avoir été frappé par un groupe de quatre à cinq personnes qu'il avait identifiées comme des policiers de la brigade anticriminalité (BAC), et ce après avoir reçu un tir de LBD (balle de défense) dans la tempe. Le coeur de Marseille et ses rues commerçantes étaient alors en proie aux émeutes qui ont suivi la mort de Nahel, un adolescent de 17 ans tué à Nanterre, en région parisienne, par un policier lors d'un contrôle routier le 27 juin. D'autres villes françaises avaient été le théâtre de heurts, destructions et pillages pendant plusieurs nuits consécutives. (Belga)