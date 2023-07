Euro de football féminin U19 - Les jeunes Red Flames impuissantes contre l'Allemagne

Les jeunes Red Flames ont longtemps subi la pression haute des Allemandes, peinant à sortir de leur moitié de terrain et se procurant très peu d'occasions. Le match s'est débloqué à la 37e lorsque Franziska Kett, lancée dans la profondeur, s'est facilement défaite de la défense belge et a marqué d'une frappe croisée de la droite du rectangle. Mara Alber a doublé la mise en début de seconde période (52e) sur un centre-tir mal anticipé par la gardienne Jorijn Covent. Mardi, la Belgique avait perdu son premier match contre les Pays-Bas (0-3) en ouverture de la compétition à Louvain. Les Belges sont provisoirement dernières de leur groupe, sans aucun point marqué, en attendant le duel entre Pays-Bas et Autriche, à 20h30. Une victoire ou un nul des Néerlandaises serait synonyme d'élimination pour la Belgique, qui affrontera l'Autriche lundi à 17h30 à La Louvière. (Belga)