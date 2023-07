F1 - GP de Hongrie - George Russell se montre le plus rapide des premiers essais libres perturbés

Le Britannique George Russell, auteur de la pole l'an dernier, a placé sa Mercedes en première position en 1:38.795. Son équipier et compatriote Lewis Hamilton qui détient le record de victoires sur ce circuit (8) n'a pas non plus réalisé de chrono. La McLaren-Mercedes de l'Australien Oscar Piastri Piastri a signé le 2e temps à 359/1000e de Russell et le Canadien Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) le 3e à 1.218 secondes. La séance a été marquée par une sortie de piste sans gravité de Sergio Pérez (Red Bull), qui a provoqué une rapide interruption. L'apparition de la pluie a eu aussi pour effet d'interrompre ces essais. Daniel Ricciardo effectuait son retour dans le paddock. L'ancien pilote Renault et McLaren a hérité du baquet de l'AlphaTauri qui était occupé cette saison par le Néerlandais Nyck de Vries et qui vient d'être évincé. L'Australien fait partie des sept pilotes qui n'ont pas réalisé de chrono dans cette première séance. Verstappen, Hamilton, Perez, Carlos Sainz (Ferrari), Esteban Ocon (Alpine) et Pierre Gasly (Alpine) sont les autres pilotes qui n'ont pas pris de risque. La seconde séance d'essais libres est programmée à 17h00. Samedi, la 3e séance d'essais libres (12h30) précédera les qualifications (16h00). Le Grand Prix démarrera dimanche à 15h00. Les pilotes auront 70 tours à effectuer. (Belga)