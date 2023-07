France: le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma et sa compagne cambriolés à leur domicile

Le couple, pris en charge à l'hôpital après les faits, a été "ligoté" par "plusieurs individus" sous la menace d'"une arme", dont la nature n'a pas été précisée, dans leur appartement du VIIIe arrondissement de la capitale, a précisé cette source, confirmant une information du site Actu17. Gianluigi Donnarumma a été "blessé légèrement", a poursuivi la source proche du dossier, sans donner plus de détails. Sa compagne n'a pas été blessée physiquement, ajoute-t-on de même source. Les auteurs sont en fuite et la Brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne a été saisie de l'enquête. Selon Actu17, l'alerte a été donnée par le personnel d'un hôtel voisin où le couple s'est réfugié après s'être défait de ses liens. Le préjudice est estimé à ce stade à 500.000 euros en "montres, bijoux et maroquinerie de luxe", selon une source policière. "Il est en cours d'évaluation", nuance la source proche du dossier. Gianluigi Donnarumma est censé partir samedi pour le Japon où le club parisien fait sa tournée d'avant saison. Il devait aussi prendre part vendredi à un match amical de préparation contre Le Havre. Plusieurs joueurs ou anciens joueurs du PSG ont déjà été victimes de cambriolages ces dernières années, en général en leur absence, notamment Presnel Kimpembe, Marquinhos, Thiago Silva et Angel Di Maria, Dani Alves, Eric Maxim Choupo-Moting, Sergio Rico ou Mauro Icardi. (Belga)