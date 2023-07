Guatemala: perquisition au Tribunal électoral après le premier tour de la présidentielle

Alexander Velasquez, a ainsi mentionné auprès de l'AFP "une perquisition pure et simple et la saisie du dossier de travail de la sous-directrice du Registre des citoyens (le registre électoral), Eleonora Castillo". L'opération intervient un peu plus d'une semaine après l'officialisation mercredi 12 juillet des résultats du premier tour de l'élection présidentielle joué le 25 juin, qui a envoyé en ballotage deux candidats socio-démocrates: Sandra Torres et Bernardo Arevalo. Le parti de ce dernier, Semilla, avait été disqualifié par un juge dans la foulée, mais la Cour constitutionnelle a suspendu cette décision le lendemain. Le deuxième tour doit se tenir le 20 août. Selon M. Velasquez, le parquet n'a pas précisé la raison de la perquisition. Le Parquet spécial contre l'impunité (FECI) a lui indiqué dans un communiqué que la perquisition, qui concernait la Direction des ressources humaines du TSE, avait pour but de "saisir des documents". Le FECI a également expliqué que le juge Fredy Orellana -- qui avait adopté la disqualification du parti de M. Arevalo -- a émis un mandat d'arrêt contre Mme Castillo "pour obstruction à la justice, en vertu de son refus de respecter l'ordre du juge" concernant la suspension du parti Semilla. Eleonora Castillo, qui profite d'un statut d'immunité selon le TSE, occupait la charge de cheffe du Registre électoral par intérim durant l'absence du titulaire, Ramiro Muñoz. (Belga)