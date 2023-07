Hopman Cup - Carlos Alcaraz: "Je ne réalise pas que j'ai remporté Wimbledon"

"Je ne réalise pas encore que j'ai remporté Wimbledon et battu Novak. Cela prendra encore quelques jours pour que je le crois", a déclaré l'Espagnol, vainqueur du Serbe Novak Djokovic dimanche pour décrocher son deuxième titre majeur après l'US Open l'an passé. Pour expliquer sa victoire (en 5 sets), après une défaite en demi-finale à Roland Garros face au même Djokovic durant laquelle il avait été victime de crampes, le N.1 mondial estime qu'il ne s'était "pas bien préparé mentalement" avant la rencontre à Paris. "J'ai fait mieux qu'à Roland-Garros, avec des exercices mentaux avant le match qui m'ont aidé à être plus relax. A "Roland", je n'ai pas pu gérer la pression mise par Novak", a-t-il reconnu. "Je voulais être ici pour disputer ce tournoi. Nous ne sommes pas habitués à jouer avec les femmes, dans des doubles mixtes, je voulais vivre cette expérience", a ajouté l'Espagnol, qui "s'est reposé un peu" et n'a "pas touché une raquette depuis dimanche". A Nice, Alcaraz fait équipe avec Rebeka Masarova. La 72e joueuse mondiale a remplacé Paula Badosa, blessée au dos, la semaine dernière dans l'équipe d'Espagne qui devait débuter son tournoi vendredi face à la Belgique d'Elise Mertens et David Goffin. Alcaraz va ensuite se tourner vers le Masters 1000 de Toronto qui débute le 7 août puis celui de Cincinnati (à partir du 13 août). "Toronto est important, j'aborde chaque tournoi en me disant que je peux le gagner, mais bien sûr mon principal objectif c'est l'US Open", qui débute le 21 août et où il défendra son titre. (Belga)