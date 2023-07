Hopman Cup - David Goffin passe à côté de l'exploit contre Carlos Alcaraz, l'Espagne égalise

Goffin a réalisé un bon début de match en réalisant un break sur le troisième jeu mais Alcaraz a répondu avec un contre-break dans la foulée. Le N.1 belge a récidivé dans le septième jeu avant de confirmer le break sur son service pour mener 5-3. À 5-4, Goffin n'a pas laissé passer l'occasion de remporter la première manche. Le Liégeois a poursuivi sur sa lancée dans le deuxième set en breakant Alcaraz d'entrée. Après un break d'Alcaraz suivi d'un contre-break de Goffin, qui a ensuite perdu son service à 4-3 et l'Espagnol a confirmé le break pour mener 5-4. Dans la foulée, Alcaraz a signé un nouveau break pour remporter la deuxième manche. Dans le super jeu décisif, Goffin a bien débuté avec quatre points de rang mais Alcaraz a inversé la tendance (10/8) pour permettre à l'Espagne d'égaliser avant le double mixte où Goffin et Elise Mertens affronteront encore Alcaraz et Rebeka Masarova Dans le premier match de la journée, Mertens, 30e mondiale, s'était imposée 7-6 (7/3), 2-6, 10/5 contre Masarova, 72e mondiale. Jeudi, la Belgique s'était inclinée 2-1 contre la Croatie après une défaite dans le double mixte décisif. Samedi, l'Espagne affrontera la Croatie. La Hopman Cup fait son retour au calendrier pour la première fois depuis 2019. Les vainqueurs de chacun des deux groupes s'affrontent en finale dimanche La Belgique a atteint la finale en 2011, avec un duo composé de Justine Henin et Ruben Bemelmans. Les Belges s'étaient alors inclinés face aux Américains Bethanie Mattek-Sands et John Isner. (Belga)