Invasion de l'Ukraine - Londres: "20.000 mercenaires de Wagner tués dans la guerre"

Selon ce rapport, au moins 40.000 hommes ont été embauchés dans le cadre du programme connu sous le nom de "Projet K". Pour les Britanniques, les ex-prisonniers ont facilité la prise de la ville assiégée de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine. Ils ont aussi permis de grossir les rangs de Wagner et de rendre l'organisation paramilitaire assez puissante pour défier l'autorité du président russe, Vladimir Poutine, lors de l'éphémère soulèvement du mois dernier. Toutefois, compte tenu du nombre élevé de victimes, il s'agit de "l'un des épisodes les plus sanglants de l'histoire militaire moderne", peut-on lire dans le rapport. (Belga)