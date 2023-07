La chasse pour une lionne présumée en liberté se poursuit à Berlin

"Nous restons en opération jusqu'à ce que l'animal soit trouvé", a commenté la porte-parole de la police de Berlin, Beate Ostertag. Les signalements de l'animal se sont multipliés, après la vidéo du premier témoin sur laquelle il semble que le félin était dans les fourrés mercredi soir. La vidéo sombre et un peu floue a rapidement été largement partagée sur la toile. D'autres personnes ont enregistré des vidéos du prédateur prenant en chasse et tuant un sanglier. D'autres personnes assurent avoir aperçu la lionne jeudi soir dans les régions boisées entre Berlin et l'Etat voisin de Brandebourg, sans que ces signalements puissent être confirmés. La police est à la recherche de la fugitive avec des drones, des hélicoptères et des caméras thermiques, assistés par des vétérinaires et des chasseurs. Les autorités jugent que la vidéo initiale est fiable. Le signalement a généré une large attention médiatique à travers le globe et place la police en alerte. La police berlinoise a affirmé ne pas savoir d'où l'animal pourrait provenir. Elle annonce que les zoo, parcs animaliers et refuges de la région n'ont pas enregistré de disparition d'une lionne. A Berlin, la détention d'animaux sauvages à titre privé est interdit, mais pas dans l'Etat de Brandebourg. (Belga)