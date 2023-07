La police italienne saisit 5,3 tonnes de cocaïne près des côtes siciliennes

Il s'agit de la plus grosse saisie de ce type de drogues sur le territoire italien. La force aérienne italienne a remarqué durant un vol de reconnaissance qu'un bateau de pêche s'approchait d'un navire commerçant, déjà tenu à l'oeil depuis plusieurs jours. Les enquêteurs ont constaté mercredi matin que des paquets étaient rapidement jetés par-dessus bord de ce large bateau, et récupérés ensuite dans l'eau par l'équipage de la plus petite embarcation, partie depuis les côtes de la Calabre. La police a alors procédé à l'opération de saisie. Les personnes privées de liberté sont deux Tunisiens, un Italien, un Français et un Albanais. Le navire commerçant a été escorté par la marine jusqu'au port de Palerme. (Belga)