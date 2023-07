Ligue 1 - L'Olympique de Marseille se sépare de Dimitri Payet, 36 ans

"Nous avons décidé de ne pas continuer l'aventure ensemble avec notre capitaine. Ça a pris beaucoup de semaines de réflexion, de discussion", a annoncé le dirigeant espagnol lors d'une conférence de presse au stade Vélodrome. Attaché à la ville et au club, où il jouait sa neuvième saison, Payet avait signé sous le mandat de l'ancien président Jacques-Henri Eyraud un contrat qui le liait à l'OM jusqu'en juin 2024 et lui assurait une reconversion au sein du club. Aux côtés de Pablo Longoria, le N.10 et ancien international (38 sélections, 8 buts), très ému et en pleurs, a annoncé vouloir "continuer à jouer au foot", après "une saison très difficile avec peu de temps de jeu". Mais le meneur de jeu a précisé vouloir se donner "du temps" pour prendre une décision. Son avenir se jouera donc loin de l'OM, où il aura joué huit saisons et demie (2013-2015 puis 2017 à 2023) pour 326 matches, 78 buts et 95 passes décisives, selon les statistiques données par le club vendredi. Lors de sa carrière en L1 sous les maillots de Marseille, Lille, Saint-Etienne et Nantes, il aura joué 492 matchs et marqué 103 buts, selon la Ligue de football professionnel (LFP). Lors de son interlude au sein du club londonien de West Ham (2015-2017), il a porté à 49 reprises le maillot des Hammers et inscrit 11 buts, avant de revenir dans la cité phocéenne. (Belga)