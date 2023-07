Mondiaux de natation - La natation belge veut poursuivre son renouveau à Fukuoka

Se qualifier pour une finale individuelle risque cependant d'être difficile. Faire mieux qu'à Budapest, où seule Fleur Vermeiren avait atteint les demi-finales, sur 50m brasse, semble par contre possible. D'autant que les nageurs belges ont bien commencé la saison, en témoignent les 20 records de Belgique déjà battus en 2023 et les temps de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 réussis par Roos Vanotterdijk (100m dos), Valentine Dumont (200m libre) et Lucas Henveaux (400m libre). L'espoir est de grossir les rangs à Fukuoka, alors que seuls Fanny Lecluyse et Louis Croenen figuraient sur les plots de départ aux JO de Tokyo en 2021. A ce titre, les relais seront à suivre: dans chaque épreuve, les trois médaillés seront qualifiés pour les Jeux. Les treize autres qualifiés pour Paris seront déterminés sur base des chronos réalisés à Fukuoka et lors des prochains Mondiaux, à Doha, en février prochain. Dumont (200m et 400m libre), la stakhanoviste Vanotterdijk (50m et 100m dos, papillon et libre) et Henveaux (200m et 400m libre) s'aligneront en individuel, tout comme Florine Gaspard (50m et 100m brasse), Alisée Pisane (800m et 1.500m libre), Fleur Vermeiren (50m brasse) et Noah De Schryver (200m brasse). La sélection belge est complétée, pour les relais, par Lana Ravelingien, Lotte Vanhauwaert (réserve), Fleur Verdonck, médaillée de bronze à l'Euro juniors, Stan Franckx et Jérome Emo (réserve). Frederik Deburghgraeve, champion du monde du 100m brasse en 1998, est le dernier médaillé belge aux Mondiaux. La dernière finale belge est à mettre à l'actif de Fanny Lecluyse, septième du 200m brasse en 2019 à Gwangju. La délégation belge se présente à Fukuoka alors que le Français Frédéric Vergnoux quittera son poste d'entraîneur après ces Mondiaux, officiellement pour "raisons familiales", moins d'un an après son arrivée et à un an des Jeux de Paris. (Belga)