Prolongation du nucléaire - Nouvelle étape franchie pour le redémarrage de Doel 4 et Tihange 3

En parallèle, un accord a été conclu sur une première série de documents de transaction qui apportent une sécurité juridique aux accords conclus avec la confirmation du montant forfaitaire de 15 milliards d'euros pour la gestion des déchets. Une deuxième série de documents de transaction suivra d'ici le 31 octobre 2023. Il y a quelques semaines, le gouvernement fédéral et le géant de l'énergie sont parvenus à s'entendre sur la prolongation des deux réacteurs nucléaires de Doel 4 et Tihange 3 et sur le prix de l'élimination des déchets. Une provision de 10,5 milliards d'euros avait été prévue à cet effet, auxquels viendront donc s'ajouter 4,5 milliards d'euros. En outre, une provision de 8 milliards d'euros a été prévue pour le démantèlement des sept réacteurs nucléaires, sous la responsabilité d'Engie. Ce chiffre pourrait encore varier, en fonction de l'estimation triennale de la Nuclear Utilities Commission. Le Conseil des ministres a validé jeudi la libération de 17 millions d'euros pour le préfinancement des études et travaux préparatoires à la prolongation des deux réacteurs nucléaires, couvrant ainsi les études et activités jusqu'à la fin du mois d'octobre. Un premier préfinancement pour la période janvier-juillet 2023 avait déjà été accordé par le gouvernement. L'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) a également annoncé jeudi avoir transmis ses attentes en matière de sûreté nucléaire pour le redémarrage à Engie-Electrabel. L'entreprise avait confirmé début juillet avoir commandé le combustible nécessaire pour la prolongation pour 10 ans des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3. (Belga)