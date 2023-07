Tour de France Femmes - Lotte Kopecky au service de Demi Vollering sur la Grande Boucle

Après son Tour 2022 décevant, Kopecky affirme qu'elle sera au départ cette fois avec un état d'esprit différent. "L'année dernière, j'étais leader de l'équipe, tout le monde travaillait pour moi, mais je n'étais pas à 100 %. Maintenant, l'équipe est plus forte. Si j'ai une mauvaise journée, ce n'est pas grave. Ma préparation a été meilleure. Je me sens bien, confiante, plus détendue et plus libre que l'année dernière". Demi Vollering visera le classement général, sa compatriote Lorena Wiebes le sprint. Lotte Kopecky pourrait toutefois jouer sa carte dans certaines étapes, sans savoir encore lesquelles : "Nous n'avons pas encore fait de réunion d'équipe pour le Tour. Beaucoup d'étapes me conviennent, à commencer par les quatre premières (sur les 8 au programme). Ça ne peut pas être mon jour tous les jours et je ne sais pas encore quelles étapes mes coéquipières vont viser. Nous verrons en équipe quelle est l'étape qui me convient le mieux". Le Tour de France femmes s'achève le 30 juillet à Pau. Les Mondiaux à Glasgow sont prévus eux du 3 au 13 août pour toutes les disciplines cyclistes. "C'est mon objectif principal. Si je dois choisir entre une étape du Tour et un titre mondial, mon choix est vite fait. Il y aura six jours entre la fin du Tour et ma première épreuve sur piste. Cela devrait me permettre d'avoir totalement récupéré. Si je me sens fatiguée, je ne ferai pas le contre-la-montre de Pau à fond." (Belga)