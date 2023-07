Tour de France - Jasper Philipsen, déçu de sa 4e place vendredi, rêve de victoire sur les Champs-Élysées

"On était à fond toute la journée et à la fin je termine à la 4e place, c'est décevant", a confié Philipsen au micro des organisateurs. "Nous n'avons pas réussi à reprendre les trois attaquants devant, pourtant nous étions un bon groupe, mais ils ont été forts. Le prochain objectif, c'est de gagner sur les Champs-Elysées comme l'année dernière, ce serait génial. Mais pour y arriver, il faut déjà franchir l'étape de demain qui sera très difficile. J'espère qu'avec l'énergie que j'ai dépensée aujourd'hui, il me restera encore quelque chose dans les jambes". Mathématiquement, Jasper Philipsen est assuré de garder son maillot vert du classement par points à condition de rallier l'arrivée sur les Champs-Élysées. Il serait ainsi le 16e Belge à remporter cette tunique verte sur la Grande Boucle succédant à Wout van Aert, lauréat l'an dernier de ce classement annexe. (Belga)