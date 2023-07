Tour de France - Nouveau duel entre sprinteurs contre baroudeurs dans la 19e étape

Au menu, 172,8 km et un parcours accidenté, agrémenté par deux difficultés: la côte du Bois de Lionge (4e catégorie, 1,9 km à 5,7%) après 23,7 km de course et la côte d'Ivory (3e catégorie, 2,3 km à 5,9%), à 28 bornes de l'arrivée. "C'est un peu plus dur que l'étape de la veille. Et certainement plus compliqué à contrôler pour les équipes de sprinteurs. Il y aura un vrai match entre les équipes des sprinteurs et les échappés", a analysé Thierry Gouvenou, le traceur du Tour. "Si ça doit arriver au sprint, on a huit kilomètres de ligne droite. Les coureurs ne devraient pas louper la ligne d'arrivée", a-t-il ajouté dans un sourire. Poligny, commune de 4.000 habitants, accueille pour la première fois une étape du Tour de France. Le départ fictif est prévu 13h15 avec une arrivée vers 17h20. Pas de changement au niveau des maillots, avec Jonas Vingegaard qui partira en jaune, Jasper Philipsen en vert, Giulio Ciccone avec le maillot à pois et Tadej Pogacar en blanc. (Belga)