Un homme ivre fait une chute de quatre mètres aux Fêtes de Gand

Cette septième journée des Gentse Feesten a rassemblé quelque 205.000 personnes et a été plus agitée que les précédentes. La police a recensé quelques incidents, dont deux lors desquels les agents ont dû faire usage de la force. En tout, 11 rixes ont éclaté sur l'ensemble de la journée, un nombre assez faible par rapport à la foule présente sur place, ont nuancé les forces de l'ordre. Un homme de 26 ans a également été interpellé après avoir été surpris en train de filmer des femmes en glissant son téléphone portable sous la cloison des toilettes. Celui-ci a dû donner son GSM aux autorités avant d'être libéré avec, entre autres, l'interdiction de se représenter aux Fêtes de Gand. Il sera convoqué ultérieurement par le parquet. La Croix-Rouge a par ailleurs pris en charge 157 personnes et l'ambulance a été mise a contribution 20 fois durant la journée de jeudi. Trente-trois personnes se sont également présentées aux services d'urgence et quatre ont dû être hospitalisées. (Belga)