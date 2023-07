WRC - Rallye d'Estonie - Thierry Neuville en tête après la 4e spéciale

Le Saint-Vithois, 4e à l'entame de la journée, à 1.0 seconde du Gallois Elfyn Evans (Toyota Yaris) en tête jeudi après la première spéciale, possède 6.8 secondes d'avance sur le champion du monde et leader au championnat (140 points) le Finlandais Kalle Rovanperä, (Toyota Yaris), vainqueur sur la terre en Estonie en 2021 et 2022. Evans, deuxième du championnat (99), occupe la 3e place à 13 secondes. Neuville, 5e au championnat (93 pts), a successivement pris la 2e place des 2e, 3e et 4e spéciales à 5, 1.8 et 1.6 secondes de l'Estonien Ott Tänak (Ford Puma). Celui-ci avait écopé jeudi de 5 minutes de pénalité pour avoir changé son moteur lors du shakedown. Les pilotes effectueront une nouvelle boucle des trois spéciales du matin à partir de 13h42 (belges) : Peipsääre (24,35 km), Mustvee (17,09 km) et Raanitsa (21,45 km), plus celle de Neeruti (7,60 km). Samedi proposera deux tronçons autour d'Otepää. Ces doubles passages dans Mäeküla (10,27 km) et Otepää (11,15 km) précèderont une halte à l'assistance avant que les concurrents ne prennent la direction d'Elva (11,73 km) et de Kanepi (16,48 km), toutes deux doublées avant une nouvelle apparition de Tartu vald. Quatre spéciales sont au menu dimanche, à commencer par le défi inédit de Karaski (12,04 km). Kambja (18,50 km) suivra avant que les deux tronçons ne soient répétés. Kambja 2 accueillera la Power Stage offrant des points bonus pour le classement du championnat du monde. (Belga)