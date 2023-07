Appel à la Chine pour empêcher Pyongyang de contourner les sanctions de l'ONU

Leurs ambassadeurs à l'ONU demandent dans cette lettre "l'assistance" de leur homologue chinois Zhang Jun "pour stopper les activités maritimes de (la Corée du Nord) qui cherchent à échapper aux sanctions imposées par les résolutions du Conseil de sécurité" des Nations unies. "En particulier, nous sommes inquiets concernant la présence répétée de multiples pétroliers" identifiés par le groupe d'experts de l'ONU sur les sanctions "qui utilisent vos eaux nationales dans la baie de Sansha comme un refuge pour faciliter leur commerce de produits pétroliers visés par les sanctions" vers la Corée du Nord, dit la lettre. Cette dernière est signée par les ambassadeurs à l'ONU de l'Australie, du Canada, de la France, de l'UE, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la Corée du Sud, du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Le document précise que seront également transmises des images satellites qui montrent que "ces pratiques ont continué dans la juridiction de la Chine" en 2022 et 2023. "Nous répétons notre précédente demande à la Chine d'inspecter les navires pour découvrir des preuves de trafic illégal de pétrole" et d'"expulser" ses navires de ses eaux "aussi vite que possible" s'ils reviennent dans la baie de Sansha. La Corée du Nord est soumise depuis 2006 à des sanctions internationales, accrues à trois reprises en 2017. (Belga)