ATP Bastad - Un duel entre Casper Ruud et Andrey Rublev en finale

Dans la première demi-finale de la journée, Ruud, 4e mondial et tête de série N.1, s'est imposé en deux sets 6-3, 7-5 face à l'Italien Lorenzo Musetti, 16e mondial et tête de série N.3. Vainqueur à Bastad en 2021, le Norvégien va disputer la 18e finale de sa carrière, la 3e cette saison, et tentera de décrocher un 11e titre, le 2e cette saison après celui d'Estoril. Andrey Rublev, 7e mondial et tête de série N.2, a lui pris le dessus sur l'Argentin Francisco Cerundolo, 20e mondial et tête de série N.4, avec une victoire en trois sets 7-6 (8/6), 6-7 (7/9), 6-3. Le Russe jouera la 22e finale de sa carrière, la 5e cette saison après celle remportée au Masters 1000 de Monte-Carlo et celles perdues à Dubai, Banja Luka et Halle. (Belga)