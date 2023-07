ATP Gstaad - Finale entre l'Argentin Pedro Cachin et l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas

Son adversaire en finale de cet Open de Suisse, sera le gaucher espagnol Albert Ramos-Vinolas (ATP 79) qui a éliminé un autre Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 44), 2e tête de série et tombeur de Zizou Bergs en quarts de finale: 6-2 et 6-3 en 1h31 de jeu. Ramos-Vinales, 35 ans, espère ajouter un 5e titre à son palmarès à l'occasion de sa 12e finale. L'ancien finaliste du Masters 1000 de Monte Carlo (en 2017) a déjà soulevé le trophée à Gstaad en 2019. Ses trois autres titres ont aussi été gagnés sur terre battue à Bastad (2016), Estoril (2021) et Cordoba (2022). (Belga)